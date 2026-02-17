На Западе рассказали об американских пилотах F-16 на Украине

IO: Некоторыми F-16 на Украине управляют американские и нидерландские пилоты

Некоторые истребители F-16 на Украине управляются пилотами из США и Нидерландов. Об этом сообщило издание Intelligence Online.

«Для защиты воздушного пространства Киева была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских пилотов», — сказано в материале.

Уточняется, что все пилоты — ветераны, которые принимали участие в операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Они подписали временные контракты, однако не имеют официальных званий и не числятся в рядах Вооруженных сил Украины.

9 февраля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине шведских и французских истребителей. Сейчас Киев использует оставшиеся истребители F-16.