Бывший СССР
13:40, 9 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал передачу Украине «лучших» самолетов

Зеленский: Украине поставят 150 военных самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Little / Reuters

Союзники Украины поставят ей новые самолеты, включая 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть», — сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что власти Украины после окончания конфликта займутся восстановлением и развитием гражданской авиации.

Ранее стало известно, как Киев использует оставшиеся истребители F-16. Как заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, они применяются в глубоком тылу для отражения массированных атак Вооруженных сил России на стратегические объекты.

