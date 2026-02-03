Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

Кимаковский: Украина использует оставшиеся F-16 в тылу для отражения атак

Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Киев применяет в глубоком тылу для отражения массированных атак Вооруженных сил России на стратегические объекты. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он утвердительно ответил на вопрос, остались ли у Украины пилоты для F-16 и сами истребители. «Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника», — высказался Кимаковский.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, в том числе американский F-16. За прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.