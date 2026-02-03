Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 3 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

Кимаковский: Украина использует оставшиеся F-16 в тылу для отражения атак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Киев применяет в глубоком тылу для отражения массированных атак Вооруженных сил России на стратегические объекты. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он утвердительно ответил на вопрос, остались ли у Украины пилоты для F-16 и сами истребители. «Их и оставшиеся самолеты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника», — высказался Кимаковский.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, в том числе американский F-16. За прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам энергетики на Украине

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    В Европе рассказали о нестандартном шаге ЕС ради Украины

    Раскрыты цели использования оставшихся у Украины F-16

    На Западе удивились российскому смартфону

    Застолье с богатой семьей девушки закончилось для ее бойфренда кражей туалетного ершика

    Названы указывающие на серьезные заболевания внешние признаки

    Посол России высказался о «вызове на ковер» в Узбекистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok