Названы самые популярные схемы обмана водителей на дороге

Автоюрист Славнов перечислил девять основных схем обмана на российских дорогах

В России снова активизировались дорожные мошенники. Автомобильный юрист Дмитрий Славнов перечислил KP.RU девять схем обмана, с которыми российские водители сталкиваются на дорогах чаще всего.

Одним из распространенных способов вымогательства остаются инсценировки с участием пешеходов. Человек намеренно бросается под колеса на нерегулируемых переходах, имитируя травмы, после чего предлагает решить вопрос на месте без вызова скорой помощи и сотрудников ГАИ. Соглашаться на это нельзя даже при условии сильного давления со стороны «пострадавшего» или «свидетеля».

Давно известная схема с разбитой техникой снова «в моде». Водитель едет и случайно задевает человека с рюкзаком, вышедшего на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Например, зеркалом. Ноутбук из упавшего рюкзака разбивается. Для мошенников эта ситуация выгоднее — сумма «компенсации» за технику часто превышает траты за легкие телесные повреждения.

Юрист также напомнил про метод «коробочки», когда два автомобиля зажимают машину жертвы, вынуждая ее врезаться в один из них. Также мошенники практикуют резкое торможение перед идущим сзади транспортом или откат назад на светофорах и в пробках. Особо опасным маневром Славнов назвал «прыжок» на перекрестке, когда автомобиль неожиданно выезжает со второстепенной дороги, провоцируя удар.

Существует схема, работающая на кольцевых развязках. «Злоумышленник ловит жертву при перестроении вправо или попытке съехать с кольца из второго ряда. Способ получил известность благодаря целой банде таких автоподставщиков, которые на премиальном (пусть и сильно подержанном) Bentley Continental организовали свыше 300 подобных ДТП в Москве», — говорит эксперт.

Отдельного внимания заслуживают бесконтактные аварии и мошенничество с документами. В первом случае преступники заранее повреждают свои машины, а затем обвиняют водителей в столкновении, подкрепляя слова монтированными записями с видеорегистраторов. Это очень популярный развод на парковках. Жертвы этой схемы могут получить претензии спустя несколько недель. За это время записи камер наблюдения могут не сохраниться.

Подписание договора цессии с аварийным комиссаром тоже может быть подставным. Особенно когда он внезапно появляется на месте даже незначительного ДТП. Мошенники убеждают в мелкой сумме ущерба и предлагают выплату прямо на месте. «Если подписать такой договор цессии, то липовый комиссар отдаст водителю те самые 3-5 тысяч рублей. А выплата от страховой компании достанется уже комиссару, причем абсолютно законно. Это может быть сумма в десятки тысяч рублей», — объясняет юрист.

Эксперт также напомнил о случаях мошенничества в форме инспекторов ГАИ и вымогательстве с их стороны. При любых сомнениях в реальности патрульного Славнов советует запираться в машине и звонить по номеру 112. «Если столкнулись с попыткой вымогательства, обязательно сообщите в Управление собственной безопасности, указав номер патрульной машины, время и место инцидента, по возможности — данные сотрудников», — подытожил специалист.

