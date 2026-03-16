15:30, 16 марта 2026

Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

Аналитик Соболев: Курс доллара может достичь 84 рублей во второй половине марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Во второй половине марта 2026 года доллар продолжит укрепляться к российской валюте, а курс мировой резервной валюты может достичь 84 рублей. Такой прогноз дал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Его слова приводит газета «Известия».

В ближайшее время на рубль будут оказывать давление два фактора, отметил он. Речь идет об ожидаемом снижении ключевой ставки по итогам мартовского заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) и возможном изменении бюджетного правила.

Не дать рублю сильно ослабнуть к доллару, добавил он, должно начало налогового периода во второй половине марта. В итоге курс американской валюты в этот период ожидается в диапазоне от 77 до 84 рублей. К началу апреля котировки российской валюты вряд ли окажутся выше или ниже этого коридора, констатировал Соболев.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин также спрогнозировал снижение ключевой ставки. По итогам мартовского заседания, полагает эксперт, руководство регулятора, скорее всего, понизит планку с нынешних 15,5 до 15 процентов годовых. Однако в дальнейшем смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) может помешать пересмотр бюджетного правила. Если при изменении базовой цены на нефть Urals не будут пересмотрены расходы бюджета, Банку России придется затормозить процесс снижения ключевой ставки.

