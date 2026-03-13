Дан прогноз по ключевой ставке в России

Life: Центробанк не будет повышать ключевую ставку в марте

По итогам ближайшего заседания, которое состоится 20 марта, руководство Центробанка (ЦБ) вряд ли решится повысить ключевую ставку. Об этом сообщает Life со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Самыми вероятными эксперты назвали два варианта — сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 15,5 процента годовых или ее снижение на 50 базисных пунктов. Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин отметил, что у второго сценария больше шансов на реализацию.

Эксперт обратил внимание на постепенное замедление инфляции, а сам регулятор, напомнил аналитик, ранее указал на завершение переноса повышенного налога на добавленную стоимость (НДС) в цены. Еще одним фактором, который может склонить ЦБ к снижению ключевой ставки, Бахтин назвал охлаждение рынка труда.

В то же время предпосылок для более резкого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора аналитик не увидел. Барьером для активного снижения ключевой ставки может стать пересмотр бюджетного правила. Если при изменении базовой цены на нефть Urals не будут пересмотрены расходы бюджета, Банку России придется затормозить процесс смягчения ДКП.