Сгорбленный фотограф российских самолетов попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео признания агента Киева в передаче фото прикрытия Крыма

ФСБ показала оперативное видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые ведут сгорбленного мужчину. Он признается, что был подписан на украинские каналы, куда передал фотографии российской военной техники, вертолетов и самолетов, обеспечивающих воздушное прикрытие Крыма.

45-летний житель Феодосии передавал данные о воздушном патруле полуострова. По данным ФСБ, он по собственной инициативе связался с украинской разведкой.

Противник использовал полученные от крымчанина данные для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.