Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:30, 16 марта 2026

Сгорбленный фотограф российских самолетов попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео признания агента Киева в передаче фото прикрытия Крыма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала оперативное видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые ведут сгорбленного мужчину. Он признается, что был подписан на украинские каналы, куда передал фотографии российской военной техники, вертолетов и самолетов, обеспечивающих воздушное прикрытие Крыма.

45-летний житель Феодосии передавал данные о воздушном патруле полуострова. По данным ФСБ, он по собственной инициативе связался с украинской разведкой.

Противник использовал полученные от крымчанина данные для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok