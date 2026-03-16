Перекрыта утечка данных о воздушном патруле Крыма

ФСБ задержала агента Украины за слив данных о воздушном прикрытии Крыма

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество со спецслужбой Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

45-летний житель Феодосии сливал данные о воздушном патруле полуострова. По данным ФСБ, он по собственной инициативе связался с украинской разведкой и передавал через мессенджер фотографии военной техники Вооруженных сил России, расположенной в Крыму, которая осуществляла патрулирование воздушного пространства и обеспечивала прикрытие объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Противник использовал полученные от крымчанина данные для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.