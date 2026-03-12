Готовивший подрыв российского военного задал при задержании всего один вопрос

ФСБ показала видео с севастопольцем, готовившим теракт против военного

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Севастополя, готовившего подрыв высокопоставленного военного в Крыму. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики, укладывающие мужчину на асфальт. Он задал им всего один вопрос: «Что я сделал?», ему ответили: «Тихо, рот закрой». Задержанный рассказывает, что увидел призыв сообщать украинской спецслужбе информацию о российских войсках. Он прошел по ссылкам и предложил свои услуги.

39-летний житель Севастополя связался с представителем запрещенной в России террористической организации, который поручил ему устроить подрыв российского военнослужащего. С этой целью мужчина стал готовиться к закладке радиоуправляемой бомбы под машину сотрудника подразделения Минобороны России.

Куратор сообщил мужчине координаты тайника в Севастополе, где были спрятаны взрывное устройство фугасного действия, инструкция по его сборке, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего. Также агенту Киева обозначили дату совершения теракта, но он был своевременно обезврежен.

