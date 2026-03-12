Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 12 марта 2026Силовые структуры

Готовивший подрыв российского военного задал при задержании всего один вопрос

ФСБ показала видео с севастопольцем, готовившим теракт против военного
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Севастополя, готовившего подрыв высокопоставленного военного в Крыму. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики, укладывающие мужчину на асфальт. Он задал им всего один вопрос: «Что я сделал?», ему ответили: «Тихо, рот закрой». Задержанный рассказывает, что увидел призыв сообщать украинской спецслужбе информацию о российских войсках. Он прошел по ссылкам и предложил свои услуги.

39-летний житель Севастополя связался с представителем запрещенной в России террористической организации, который поручил ему устроить подрыв российского военнослужащего. С этой целью мужчина стал готовиться к закладке радиоуправляемой бомбы под машину сотрудника подразделения Минобороны России.

Куратор сообщил мужчине координаты тайника в Севастополе, где были спрятаны взрывное устройство фугасного действия, инструкция по его сборке, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего. Также агенту Киева обозначили дату совершения теракта, но он был своевременно обезврежен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оглашены первые детали приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

    Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заплакал на скамье подсудимых

    Иран ударил по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

    Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

    Во время испытаний на российском авиазаводе пострадали люди

    Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда

    Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Названы три неожиданные причины инсульта

    Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok