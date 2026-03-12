В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

ФСБ предотвратила в Крыму теракт против военного, задержан агент Киева

ФСБ России предотвратила теракт против высокопоставленного военного, готовившийся в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Задержан 39-летний житель Севастополя, сотрудничавший с украинской спецслужбой. Он связался с представителем запрещенной в России террористической организации, который действовал под контролем спецслужб Украины. Крымчанину поручили устроить подрыв российского военнослужащего. С этой целью он готовился заложить радиоуправляемую бомбу под машину сотрудника подразделения Минобороны России.

Куратор сообщил мужчине координаты тайника в Севастополе, где было спрятано взрывное устройство фугасного действия, инструкция по его сборке, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего. Также агенту Киева обозначили дату совершения теракта, но он был своевременно обезврежен.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что за 2025 год в России предотвратили 308 терактов.