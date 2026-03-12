Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 12 марта 2026Силовые структуры

В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

ФСБ предотвратила в Крыму теракт против военного, задержан агент Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ России предотвратила теракт против высокопоставленного военного, готовившийся в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Задержан 39-летний житель Севастополя, сотрудничавший с украинской спецслужбой. Он связался с представителем запрещенной в России террористической организации, который действовал под контролем спецслужб Украины. Крымчанину поручили устроить подрыв российского военнослужащего. С этой целью он готовился заложить радиоуправляемую бомбу под машину сотрудника подразделения Минобороны России.

Куратор сообщил мужчине координаты тайника в Севастополе, где было спрятано взрывное устройство фугасного действия, инструкция по его сборке, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего. Также агенту Киева обозначили дату совершения теракта, но он был своевременно обезврежен.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что за 2025 год в России предотвратили 308 терактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Снятая с рейса за просмотр видео без наушников пассажирка устроила истерику

    Славе посоветовали завершить карьеру после скандального концерта

    Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

    Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

    Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

    Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

    Москва приготовилась побить три рекорда

    Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

    В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok