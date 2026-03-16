13:40, 16 марта 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу отомстившего за сына россиянина

В Саратове мужчине дали 320 часов работ за нападение на обидчика сына
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В Саратове Ленинский районный суд приговорил местного жителя к 320 часам обязательных работ за нападение на обидчика сына в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») и оправдан по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам»). Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Кроме того, с него взысканы денежные средства в счет возмещения морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 37 тысяч 932 рублей.

Как установил суд, все произошло во время урока по информатике в школе №86. Там мужчина несколько раз ударил ладонью по лицу ученика восьмого класса и угрожал ему расправой за то, что школьник несколько лет провоцировал конфликты с сыном фигуранта. Мальчик оскорблял его и избил в присутствии всего класса.

