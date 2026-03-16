В России утвердили новый ГОСТ для проведения квестов

В России утвердили новый ГОСТ для квест-комнат

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для квестов и оснащения помещений, где они проводятся. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, теперь запирать двери квест-комнат можно только устройствами, открывающимися изнутри без ключа и инструмента. Кроме того, знаки выхода должны быть видимыми и оснащены аварийным питанием, а вещества, использующиеся для создания искусственных дым-эффектов, должны иметь паспорт безопасности.

Организаторы игр также должны следить за тем, чтобы в помещениях не было оголенных, висячих или лежащих проводов. При этом напряжение игровых цепей, доступных игрокам и участникам, должно находиться в интервале от 12 до 24 вольт.

При проведении квестов также запретили использование для ограничения передвижения игроков реальных петель, удавок, кандалов и жестких фиксаторов. Для этих целей разрешены только быстросъемные и имитационные элементы.

Уровень громкости звука, который допускается использовать во время квеста, не должен превышать 100 децибел. Также по запросу участника квеста должна быть обеспечена возможность снижения громкости.

Как пояснили в Росстандарте, решение приняли после серии случаев травматизма игроков, а также возросшей популярности такого вида досуга и увеличением числа специализированных организаций, предоставляющих соответствующие услуги.

В 2024 году в России уже ввели ГОСТ для детских квест-комнат, который, в частности, запрещает использование во время испытаний открытого огня, пил, оружия, топоров, горючих и химических веществ, а также заковывание, привязывание и связывание.

Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Краснодара лишилась части пальца на квесте. После этого было возбуждено уголовное дело.