Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

В Краснодаре возбудили дело из-за лишившейся части пальца на квесте девочки

Дело возбудили из-за лишившейся части пальца на квесте в Краснодаре девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, в социальных медиа была опубликована информация, что в одном из квест-центров города во время игры несовершеннолетняя получила травму пальца, в результате чего ей потребовалась операция. При этом сотрудники центра не оказали пострадавшей помощь и не вызвали медицинских работников.

Следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео.