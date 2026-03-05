Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:21, 5 марта 2026Силовые структуры

Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

В Краснодаре возбудили дело из-за лишившейся части пальца на квесте девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Дело возбудили из-за лишившейся части пальца на квесте в Краснодаре девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, в социальных медиа была опубликована информация, что в одном из квест-центров города во время игры несовершеннолетняя получила травму пальца, в результате чего ей потребовалась операция. При этом сотрудники центра не оказали пострадавшей помощь и не вызвали медицинских работников.

Следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    В США заявили о меняющих современную войну «Шахедах»

    Женатый мужчина напал на отказавшую ему в знакомстве известную блогершу и попал на видео

    Названо направление для переориентации поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok