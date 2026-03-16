Вопрос гостьи передачи поставил доктора Мясникова в тупик

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:25, 16 марта 2026Интернет и СМИ

Гостья «О самом главном» поставила Мясникова в тупик вопросом об овощах
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что его поставил в тупик вопрос гостьи передачи «О самом главном». Выпуск программы с их разговором доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Спросите доктора» одна из зрительниц рассказала Мясникову о правиле, связанном с нарезкой овощей, которое она услышала: согласно этой точке зрения, чем крупнее они будут нарезаны, тем больше витаминов в них сохранится. Женщина также спросила у доктора, распространяется ли этот принцип на помол кофе.

«Про овощи вы меня поставили в тупик. Я не вижу логики. Мелко нарезал, крупно нарезал... Что ты, витамин, что ли, пополам режешь? Не знаю, я не думаю, кстати, что это так», — сказал врач. На вопрос женщины о кофе медик не ответил.

Ранее Мясников назвал один из самых полезных продуктов. Он рассказал, что считает таким морскую рыбу, так как в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok