Вопрос гостьи передачи поставил доктора Мясникова в тупик

Гостья «О самом главном» поставила Мясникова в тупик вопросом об овощах

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что его поставил в тупик вопрос гостьи передачи «О самом главном». Выпуск программы с их разговором доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Спросите доктора» одна из зрительниц рассказала Мясникову о правиле, связанном с нарезкой овощей, которое она услышала: согласно этой точке зрения, чем крупнее они будут нарезаны, тем больше витаминов в них сохранится. Женщина также спросила у доктора, распространяется ли этот принцип на помол кофе.

«Про овощи вы меня поставили в тупик. Я не вижу логики. Мелко нарезал, крупно нарезал... Что ты, витамин, что ли, пополам режешь? Не знаю, я не думаю, кстати, что это так», — сказал врач. На вопрос женщины о кофе медик не ответил.

Ранее Мясников назвал один из самых полезных продуктов. Он рассказал, что считает таким морскую рыбу, так как в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.