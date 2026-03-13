Доктор Мясников назвал один из самых полезных продуктов

Врач Мясников назвал морскую рыбу одним из самых полезных продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который он считает одним из самых полезных. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что считает одним из самых полезных продуктов морскую рыбу. Он уточнил, что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, омега-3. «Они резко снижают риски сердечных заболеваний, повышают уровень "хорошего" холестерина, понижают "плохой", имеют действительно определенное антираковое действие. И вообще — это, наверное, один из самых полезных продуктов», — заверил доктор.

Ранее Мясников назвал способ сделать картошку полезнее. По его словам, овощ следует есть с кожурой, так как в ней содержатся витамины и клетчатка.

До этого Мясников рассказал о продуктах, которые защищают от камней в почках. По его словам, такими свойствами обладают помидоры, бананы и курага.