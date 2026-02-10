Доктор Мясников назвал защищающие от камней в почках продукты

Врач Мясников заявил, что помидоры снижают риск образования камней в почках

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, регулярное употребление которых защитит от камней в почках. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что снизить риск образования камней в почках помогут продукты, богатые калием. К ним доктор отнес картофель в кожуре, помидоры, курагу и бананы. Также он посоветовал пить апельсиновый сок, чтобы защититься от проблем с почками.

Кроме того, Мясников напомнил, что важно пить много воды. «Формула такая: пей сколько хочешь, главное — выдай два литра мочи в день», — подчеркнул специалист.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» раскрыл способ определить дефицит железа без анализов. По его словам, заподозрить недостаток этого микроэлемента в организме можно, если после употребления свеклы моча становится розовой.