Доктор Мясников назвал способ определить дефицит железа без анализов

Врач Мясников: Окрашенная из-за свеклы моча может быть признаком дефицита железа

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ определить, есть ли у человека дефицит железа без анализов. Выпуск, в котором доктор поделился этим методом, доступен на платформе «Смотрим».

По его словам, заподозрить дефицит железа можно, если после употребления свеклы моча человека становится розовой. Мясников объяснил, что фермент, окрашивающий ее, обычно нейтрализуется железом. Если же этого элемента в организме недостаточно, то фермент придает выделениям розовый цвет.

При этом Мясников подчеркнул, что примерно у 15 процентов людей после употребления свеклы моча становится розовой даже без дефицита железа.

Ранее медик призвал россиян не проходить одно исследование, если его не назначил квалифицированный врач. Мясников уточнил, что речь идет об анализе крови на D-димер.