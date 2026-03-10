Реклама

Доктор Мясников назвал способ сделать картошку полезнее

Врач Александр Мясников заявил, что картошку полезнее есть с кожурой
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ сделать картошку полезнее. Его доктор раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» прозвучал вопрос о том, полезнее ли есть картошку с кожурой. Участница передачи ответила утвердительно, и Мясников назвал ее ответ правильным.

«Внутри — это все крахмал, для нажористости. А микроэлементы, витамины, а главное — клетчатка находится именно в кожуре», — объяснил врач.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал, чем полезно картофельное пюре. По его словам, это блюдо благотворно влияет на работу сердца, так как в картофеле содержится калий.

До этого иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли неожиданную пользу пирожков с картошкой. По словам врачей, пирожки с такой начинкой полезны для здоровья костей.

