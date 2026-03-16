12:52, 16 марта 2026Россия

ВСУ выпустили по российским позициям почти полтысячи БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по российским позициям в зоне специальной военной операции (СВО) почти половину тысячи БПЛА. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 494 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Помимо того, российские военнослужащие уничтожили четыре авиационные бомбы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили большую часть 50-й бригады украинских войск, недавно переброшенной в район села Ямное в Сумской области.

