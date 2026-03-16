Российские войска уничтожили большую часть 50-й бригады ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили большую часть 50-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно переброшенной в район села Ямное в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Как рассказали силовики, подразделение украинских войск подвергалось систематическому огневому воздействию. В результате этого были уничтожены как орудия, так и живая сила бригады.

«В район Ямного Сумской области враг перебросил из тыловых районов расчеты сформированной в прошлом году 50-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате нашего систематического огневого воздействия значительная часть орудий и живой силы противника уничтожены, что в том числе подтверждают и некрологи в украинских СМИ», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российская армия заняла населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».