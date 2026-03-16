Российские войска уничтожили большую часть бригады ВСУ в приграничном регионе

08:57, 16 марта 2026Бывший СССР

Российские войска уничтожили большую часть 50-й бригады ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили большую часть 50-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно переброшенной в район села Ямное в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Как рассказали силовики, подразделение украинских войск подвергалось систематическому огневому воздействию. В результате этого были уничтожены как орудия, так и живая сила бригады.

«В район Ямного Сумской области враг перебросил из тыловых районов расчеты сформированной в прошлом году 50-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате нашего систематического огневого воздействия значительная часть орудий и живой силы противника уничтожены, что в том числе подтверждают и некрологи в украинских СМИ», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российская армия заняла населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».

    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    В России спрогнозировали подорожание пластиковой тары из-за войны в Иране

    Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

    53-летняя Гвинет Пэлтроу в прозрачном платье вышла на красную дорожку «Оскара»

    Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

    Собянин раскрыл число сбитых за два дня на подлете к Москве беспилотников

    Британия отклонила призыв Трампа

    Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

    Желание подзаработать привело российского подростка на скамью подсудимых

    Мужчинам назвали полезные для потенции продукты

    Все новости
