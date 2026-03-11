Минобороны России заявило о контроле над селом Червоная Заря в Сумской области

Российская армия заняла населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов Сумской области, а также Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Малая Волчья, Ольшаны и Караичное Харьковской.