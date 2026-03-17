РИА Новости: Дезертиры уничтожают спецназ Украины из-за заградительных отрядов

В тылу украинские спецназовцы сталкиваются с нападениями банд дезертиров, которые мстят за заградительные отряды на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В соцсетях выявлен некролог о гибели в ДТП командира украинской группы ССО Р. Ферманчука, участвующего в боевых действиях в Сумской области. Многие на Украине видят в этом последствия ПТСР, другие уверены, что украинский спецназ уничтожается бандами дезертиров, которые мстят за заградительные отряды», — говорится в публикации.

По данным агентства, за последнее время увеличилось количество небоевых потерь среди украинских спецподразделений в тылу.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал гранату у многоэтажного дома в Запорожье. Сообщается, что он привел боеприпас в действие и бросил его себе под ноги, получив в результате осколочные ранения. Помимо этого, у квартир на первом этаже дома выбило окна.