Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:49, 17 марта 2026

Банды дезертиров начали уничтожать спецназ Украины

РИА Новости: Дезертиры уничтожают спецназ Украины из-за заградительных отрядов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Sofia Gatilova / Reuters

В тылу украинские спецназовцы сталкиваются с нападениями банд дезертиров, которые мстят за заградительные отряды на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В соцсетях выявлен некролог о гибели в ДТП командира украинской группы ССО Р. Ферманчука, участвующего в боевых действиях в Сумской области. Многие на Украине видят в этом последствия ПТСР, другие уверены, что украинский спецназ уничтожается бандами дезертиров, которые мстят за заградительные отряды», — говорится в публикации.

По данным агентства, за последнее время увеличилось количество небоевых потерь среди украинских спецподразделений в тылу.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал гранату у многоэтажного дома в Запорожье. Сообщается, что он привел боеприпас в действие и бросил его себе под ноги, получив в результате осколочные ранения. Помимо этого, у квартир на первом этаже дома выбило окна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok