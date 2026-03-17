Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

Военнослужащий ВСУ подорвал гранату у многоэтажного дома в Запорожье

Украинский военнослужащий подорвал гранату у многоэтажного дома в Запорожье. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Запорожье 47-летний военнослужащий взорвал гранату во время переговоров с правоохранителями вблизи многоэтажки в Александровском районе. Сейчас мотивы его поступка устанавливаются», — пишет издание.

Отмечается, что он привел боеприпас в действие и бросил его себе под ноги, получив в результате осколочные ранения. Помимо этого, у квартир на первом этаже дома выбило окна.

Ранее пленный Владимир Грачев рассказал, что в соседнем взводе пьяный солдат бросил гранату в офицера, затем его избили и увезли. Он добавил, что украинские солдаты регулярно приобретают самогон у жителей близлежащих населенных пунктов.