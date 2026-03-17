17:59, 17 марта 2026Бывший СССР

Военнослужащий ВСУ подорвал гранату у многоэтажного дома в Запорожье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: @zaporizhzhyasuspilne

Украинский военнослужащий подорвал гранату у многоэтажного дома в Запорожье. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Запорожье 47-летний военнослужащий взорвал гранату во время переговоров с правоохранителями вблизи многоэтажки в Александровском районе. Сейчас мотивы его поступка устанавливаются», — пишет издание.

Отмечается, что он привел боеприпас в действие и бросил его себе под ноги, получив в результате осколочные ранения. Помимо этого, у квартир на первом этаже дома выбило окна.

Ранее пленный Владимир Грачев рассказал, что в соседнем взводе пьяный солдат бросил гранату в офицера, затем его избили и увезли. Он добавил, что украинские солдаты регулярно приобретают самогон у жителей близлежащих населенных пунктов.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

    Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

    Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

    Нетаньяху обратился к народу Ирана

    Зимбабве захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

    Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

    Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

    Все новости
