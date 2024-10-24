Пленный рассказал о бросившем гранату в офицера солдате ВСУ

Пьяный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил гранату в офицера, затем его избили и увезли. Об этом рассказал пленный Владимир Грачев в беседе с РИА Новости.
По его словам, солдат служил в соседнем взводе. Инцидент произошел во время визита на позиции командира роты.
«Командир роты приехал к ним на позицию, в окопы, что-то спросить, а там один выпивший был. Потом он немножко отошел, а тот ему гранату — чуть ли не в него кинул», — рассказал Грачев.
Пленный отметил, что после этого военнослужащего избили и увезли с позиции. Он добавил, что солдаты регулярно приобретают самогон у жителей близлежащих населенных пунктов.
Ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Рутковский заявил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) угрожали ему и его родным.