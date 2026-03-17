Бывшего партнера Павла Деревянко по бизнесу приговорили к шести годам колонии

В Москве экс-партнер Деревянко признан виновным в мошенничестве с криптовалютой

В Москве бывшего партнера Павла Деревянко признали виновным в мошенничестве с криптовалютой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Суд приговорил 39-летнего Григория Мулузяна к шести годам колонии общего режима за мошенничество под предлогом инвестирования в криптовалюту.

Общий ущерб от действий Мулузяна и его сообщников составил более 120 миллионов рублей.

Мулузян в период с декабря 2021 года по январь 2023 года выдавал себя за специалиста в области инвестирования в криптовалюту и таким образом ввел в заблуждение четверых пострадавших. Он сообщал им заведомо ложную информацию об имеющемся бизнесе, а также о том, что обладает инструментами заработка на криптовалюте, которые гарантируют высокую доходность.

