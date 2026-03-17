Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:20, 17 марта 2026Силовые структуры

Бывшего партнера Павла Деревянко по бизнесу приговорили к шести годам колонии

В Москве экс-партнер Деревянко признан виновным в мошенничестве с криптовалютой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве бывшего партнера Павла Деревянко признали виновным в мошенничестве с криптовалютой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Суд приговорил 39-летнего Григория Мулузяна к шести годам колонии общего режима за мошенничество под предлогом инвестирования в криптовалюту.

Общий ущерб от действий Мулузяна и его сообщников составил более 120 миллионов рублей.

Мулузян в период с декабря 2021 года по январь 2023 года выдавал себя за специалиста в области инвестирования в криптовалюту и таким образом ввел в заблуждение четверых пострадавших. Он сообщал им заведомо ложную информацию об имеющемся бизнесе, а также о том, что обладает инструментами заработка на криптовалюте, которые гарантируют высокую доходность.

Ранее сообщалось, что стало известно об итогах дела о мошенничестве с Павлом Деревянко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok