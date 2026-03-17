16:19, 17 марта 2026

Телеведущая согласилась сняться в популярном шоу и испытала мучения

Участница шоу «Танцы на льду» Страхан рассказала, что плакала на тренировке
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

59-летняя британская телеведущая Микаэла Страхан, ставшая участницей 17-го сезона популярного шоу «Танцы на льду» (Dancing On Ice), призналась, что испытывала мучения на первых тренировках. Об этом она рассказала в разговоре с изданием Kent Live.

По словам Страхан, когда она согласилась сняться в проекте, то не догадывалась о том, насколько тяжело в нем участвовать. «Я подумала: "Боже мой, на что я согласилась? Это мучительно"», — раскрыла свои впечатления от шоу ведущая.

Страхан добавила, что на одной из первых тренировок она сняла коньки и начала плакать. «Я была в слезах, потому что думала: "Это очень больно, это ужасно"», — вспомнила она.

Ранее сообщалось, что звезду «Танцев на льду» и профессионального фигуриста Брэндина Хэтфилда госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Он пожаловался врачам на внезапные приступы астмы.

Шоу «Танцы на льду» выходит на британском канале ITV. В проекте участвуют пары, состоящие из профессионального фигуриста и звезды театра, кино или телевидения.

