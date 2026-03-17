14:13, 17 марта 2026

Для вынужденного работать 78-летнего мужчины собрали 40 миллионов рублей

В США собрали 500 тысяч долларов для вынужденного работать 78-летнего мужчины
Никита Савин

Кадр: wsmv / NBC

В США неравнодушные люди собрали 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей) для вынужденного работать курьером 78-летнего мужчины. Об этом сообщает New York Post.

Пожилого курьера заметила на записи камеры слежения на двери своего дома Бриттани Смит из города Манчестер, штат Теннесси. Он медленно шел по дорожке от машины, затем с трудом поднялся на крыльцо, чтобы доставить заказ. Женщина сразу же решила узнать, почему он вынужден развозить еду в столь преклонном возрасте.

Она быстро выяснила, что курьера зовут Ричард Пулли, ему 78 лет. Мужчина рассказал, что пенсионных накоплений у него нет, а единственным источником дохода была зарплата жены Бренды. Однако около года назад ее уволили, и супругам пришлось доставлять еду, чтобы выжить. Бренда водила машину, а Ричард относил заказы клиентам.

Смит организовала сбор средств в интернете для пожилой пары под лозунгом «Им пора вернуться на пенсию!». Всего за несколько дней ей удалось собрать 500 тысяч долларов. «Просто невероятно, как много нашлось щедрых людей, готовых нам помочь. Они ведь даже нас не знают. Мы благодарны каждому из них», — сказал Ричард на благотворительной акции в местном кафе, которую организовала Смит.

Ранее в США собрали 1,7 миллиона долларов (138 миллионов рублей) для 88-летнего ветерана, которому приходилось работать в магазине. Он всю жизнь проработал в General Motors, однако лишился пенсии после того, как компания обанкротилась.

