Из жизни
21:16, 5 декабря 2025Из жизни

Для вынужденного работать 88-летнего ветерана собрали 131 миллион рублей

Юлия Юткина
Кадр: @itssozer

Австралийский инфлюэнсер Самуэль Виденхофер запустил сбор средств для жителя США, который продолжает работать в возрасте 88 лет. Как пишет New York Post, мужчине пожертвовали 1,7 миллиона долларов (131 миллион рублей).

Виденховер объяснил, что узнал о ветеране, работающем в магазине, от подписчиков. Он решил расспросить о его судьбе и познакомился с ним лично. Пожилой мужчина по имени Эд Бамбас рассказал, что ушел на пенсию из General Motors еще в 1999 году. Однако в 2012 году компания обанкротилась и перестала ему платить.

Положение Бамбаса ухудшилось после того, как в 2018 году не стало его жены. Ему пришлось потратить много денег на ее лечение: он продал дом и другое имущество, чтобы оплатить страховку. Мужчине было не на что жить, он был вынужден устроиться на работу в магазин. «Мне повезло, что Бог дал мне достаточно хорошее тело, чтобы у меня хватало сил стоять здесь 8-8,5 часов в день», — отметил Бамбас.

Инфлюенсер решил помочь ветерану уйти на заслуженную пенсию. Мужчина знает, что его историю опубликовали в социальных сетях, ему написали много добрых слов. Однако не догадывается, что кто-то жертвовал ему деньги. Его сын, Майкл Бамс, хочет устроить сюрприз и торжественно вручить ему собранную сумму в магазине, где он работает.

«Я знаю, что это будет значить для него и что это кардинально изменит его жизнь, — отметил сын. — Он наконец-то сможет наслаждаться жизнью и не будет беспокоиться о том, где взять следующий доллар».

Ранее сообщалось, что в США учащиеся из штата Род-Айленд собрали 15 тысяч долларов, чтобы помочь охраннику своего колледжа поехать в Нигерию. Мужчина не был на родине и не видел семью 11 лет.

