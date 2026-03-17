18:31, 17 марта 2026

Гинеколог развеяла один распространенный миф о вейпах

Гинеколог Санджи-Горяева: Курение вейпов вызывает окислительный стресс
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Санджи-Горяева развеяла один распространенный миф о вейпах и электронных сигаретах. О нем доктор побеседовала с «Лентой.ру».

По словам гинеколога, многие женщины считают вейпы безвредными, потому что в них нет смол, продуктов горения и резкого запаха табака. Однако на самом деле такие устройства содержат вещества, которые при нагревании могут образовывать токсичные соединения, такие как формальдегид и акролеин.

Санджи-Горяева предупредила, что курение вейпов и электронных сигарет вызывает окислительный стресс, при котором свободные радикалы повреждают ДНК половых клеток. Вследствие этого может начаться хроническое воспаление тканей яичников или гормональный дисбаланс.

«Все это может отражаться на состоянии женской репродуктивной системы. В частности, повышается риск осложнений во время беременности, таких как невынашивание ребенка, задержка внутриутробного развития плода, преэклампсия и низкий вес новорожденного», — предупредила гинеколог.

Доктор добавила, что курение вейпов и электронных сигарет может приводить и к другим опасным последствиям: снижению фертильности, нарушению менструального цикла и ранней менопаузе.

Ранее диетолог Салена Сайнс посоветовала во время менструации есть продукты с высоким содержанием железа. Также она рекомендовала добавить в рацион сложные углеводы и богатые витамином С фрукты и овощи.

