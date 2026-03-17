17:56, 17 марта 2026

Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской и Тульской областях глыбы льда рухнули с крыши и едва не прибили двух младенцев. О происшествиях в российских городах сообщает «Газета.Ru».

Первый инцидент произошел в городе Ревда в Свердловской области. Там пострадала 9-месячная девочка. По предварительным данным, ребенок лежал в коляске, которая выступала за пределы козырька подъезда. В момент падения наледи родители успели затащить коляску под козырек, но младенец все равно получил ушибы.

Похожий случай произошел в Тульской области на улице Урицкого рядом с двухэтажным многоквартирным домом. Там снег с крыши упал на женщину с коляской, в которой лежал новорожденный ребенок. Младенец выжил, но ему потребовалась помощь врачей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Петропавловске-Камчатском глыба льда придавила женщину на остановке общественного транспорта.

