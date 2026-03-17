В российском городе глыба льда придавила женщину на остановке

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:21, 17 марта 2026

В Петропавловске-Камчатском глыба льда придавила женщину на остановке
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском ледяная глыба придавила женщину. Кадры с места событий публикует Telegram-канал Mash.

Наледь обрушилась с крыши многоквартирного дома на улице Советской прямо на автобусную остановку «Лицей №46». Пробив крышу, снежно-ледяная масса упала прямо на ожидавшую транспорт 54-летнюю горожанку. Спасти женщину не удалось, как стало известно, она воспитывала племянницу-школьницу. Другая петропавловчанка в момент обрушения успела отбежать от остановочного павильона прямо на дорогу. Также уцелела еще одна женщина, ждавшая автобус — глыба обвалилась позади нее. На место происшествия прибыла полиция, сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Инициированы проверки.

Как выяснилось, уборкой кровли дома занимается управляющая компания «Актив». Приведшее к трагедии обрушение — не первое на памяти местных сотрудников: только после новогодних праздников на той же улице снежная лавина сошла с крыши на 60-летнего мужчину, он не выжил. Происшествие стало поводом для возбуждения уголовного дела. Из-за некачественной очистки кровли УК даже получала предостережение от мэрии, причем проблемы с уборкой наблюдались и в двух других домах, которые обслуживает организация. Директор УК, однако, считает виновными собственников квартир, с чьих балконов могла упасть наледь.

Ранее в удмуртском селе Первомайский упавшим с крыши снегом завалило двоих десятилетних школьников. Детей госпитализировали, в региональной прокуратуре по факту случившегося организовали проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok