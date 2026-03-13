Реклама

Экономика
17:32, 13 марта 2026Экономика

В российском регионе двоих школьников завалило снегом

В Удмуртии двоих десятилетних школьников завалило упавшим с крыши снегом
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Удмуртии на детей обрушился снег с крыши. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на улице Гагарина в селе Первомайский Воткинского района республики. Снегом завалило двоих десятилетних ребят. Их спасли прохожие. Детей доставили в больницу, характер полученных травм не раскрывается. В региональной прокуратуре по факту случившегося инициировали проверку.

Ранее в Пензе на пенсионерку упала сорвавшаяся с кровли наледь. Ледяная глыба рухнула на тротуар, в тот момент пострадавшая выходила из магазина. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело, директора местной управляющей компании задержали.

Аналогичный случай накануне произошел в подмосковном Клине. Крупный кусок наледи, соскользнув с крыши, разбил женщине лоб. У пострадавшей началось обильное кровотечение. Возле здания лежало немало ледяных глыб, однако место никак не было огорожено коммунальщиками.

