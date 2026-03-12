Глыба льда упала на пенсионерку в Подмосковье и разбила ей лоб

В подмосковном Клине на пенсионерку упала глыба льда с крыши. В результате женщина пострадала, об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

Россиянка проходила по тротуару рядом с одним из зданий. В этот момент с крышу обрушился крупный кусок наледи и попал ей в лоб. Женщина получила травму, у нее началось обильное кровотечение.

На кадрах с места происшествия видно, что падение льда на тротуар рядом со зданием происходит не впервые — на дороге лежит несколько похожих глыб. По словам очевидицы, место никак не огорожено. Вместо очистки крыши коммунальная служба прикрепила напротив дома табличку с предупреждением.

Ранее сообщалось, что в Уфе с крыши дома на бабушку с внучкой рухнула наледь.