В российском городе на бабушку с внучкой рухнула наледь с крыши

В Уфе бабушку с 9-летней внучкой госпитализировали после падения наледи с крыши

В Уфе с крыши дома на бабушку с внучкой рухнула наледь. О ситуации сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Инцидент произошел на улице Коммунистической в центре города. Снежная масса, соскользнув с крыши, накрыла 71-летнюю пенсионерку с девятилетней внучкой. Пострадавших госпитализировали: женщину осмотрели в приемном покое, школьнице диагностировали травмы средней тяжести. Происшествием заинтересовались в районной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства инициировали проверку по факту случившегося, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента, степень вреда здоровью и ответственные за чистку крыши.

Ранее в подмосковных Химках упавшая с крыши глыба льда пробила лобовое стекло проезжавшей мимо машины. Водителю осколками порезало лицо и руки. За то время, пока ехали сотрудники ГИБДД, наледь повредила еще два автомобиля, а на четвертую машину снежная масса рухнула уже в присутствии инспектора.