В Подмосковье наледь пробила лобовое стекло в проезжавшей мимо машине

В Химках наледь пробила лобовое стекло в проезжавшей мимо машине

В подмосковных Химках ледяная глыба упала прямо на проезжавший мимо автомобиль. Кадры с места происшествия публикует RT.

Рухнувшая наледь пробила лобовое стекло. В результате водителю осколками порезало лицо и руки. В ожидании сотрудников ГИБДД снег обрушился еще на два автомобиля, повредив их. На четвертый автомобиль снежная масса рухнула уже в присутствии инспекторов.

Ранее автолюбителям разъяснили, кто виноват в падении наледи на машину и что делать в этом случае. Прежде водителю необходимо включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и вызвать ГИБДД для фиксации произошедшего как ДТП. Для того чтобы претендовать на компенсацию, следует сделать как можно больше фотографий и собрать записи с видеорегистратора. Также не помешает взять показания у очевидцев. Чаще всего в обрушении наледи с крыши обвиняют управляющую или обслуживающую компанию. Если определить виновного не удается, нужно подать запрос в местную администрацию.