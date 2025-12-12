Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:09, 12 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали виновных в падении сосульки на машину

Юрист Лисина: За падение сосульки на авто отвечает собственник здания или УК
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Если на машину упала сосулька, за компенсацией можно обратиться в суд. Как нужно действовать в такой ситуации, в беседе с «Газетой.Ru» проинструктировала юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Софья Лисина.

Прежде всего, увидев рухнувшую на авто сосульку, водитель должен включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. После этого следует вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Европротокола для фиксации инцидента, по словам юриста, будет недостаточно — падение сосульки не квалифицируется как стандартное ДТП.

Лисина советует по максимуму собрать доказательную базу. Для этого пригодятся записи с видеорегистратора, уличных камер наблюдения, не помешает также взять показания у очевидцев и зафиксировать их в письменном виде. Кроме того, важно зафиксировать объем и характер ледяного образования, добавила собеседница издания.

Материалы по теме:
«Рука осталась парализованной» Водитель маршрутки сбил москвичку и сбежал из страны. Как ей удалось найти и наказать его?
«Рука осталась парализованной»Водитель маршрутки сбил москвичку и сбежал из страны. Как ей удалось найти и наказать его?
26 августа 2022
Градус на нуле. Как приучить водителей к трезвости: 20 идей по развитию России
Градус на нуле.Как приучить водителей к трезвости: 20 идей по развитию России
8 сентября 2022

Причиненный ущерб поможет оценить независимая экспертная организация. Перед соответствующим специалистом юрист рекомендует поставить два вопроса: существует ли причинно-следственная связь между падением льда и зафиксированными повреждениями и во сколько обойдется ремонт машины.

Впоследствии необходимо будет установить ответственных за обрушение наледи — именно они, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, возместят урон автомобилисту. Виновным в падении льда может быть собственник здания, дом может принадлежать коммерческой организации или муниципалитету. Нередко виновником происшествия становится управляющая или обслуживающая организация, ответственная за уборку и проверку состояния крыш. Если определить виновного не удается, нужно подать запрос в местную администрацию. В заявлении необходимо изложить суть произошедшего и попросить предоставить сведения о владельце здания и ответственных за содержание дома. К претензии на имя ответственного лица или организации нужно приложить собранные доказательства и копию экспертного отчета об оценке ущерба. В случае, если претензия останется без ответа, вопрос можно урегулировать в судебном порядке, отметила Лисина.

Получив протокол осмотра, справку из полиции и результаты независимой экспертизы, компенсировать ущерб можно также за счет страховой компании. Однако, если машина застрахована только по ОСАГО, возместить расходы по каско не удастся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского выдвинули России новое условие для прекращения конфликта

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Ушаков ответил на вопрос об обсуждении с Россией тем бесед США и Украины

    Операция по задержанию укравших миллионы у российского военного попала на видео

    Стало известно о попытках ВСУ деблокировать Купянск

    Перечислены возможные функции США при мирном урегулировании украинского конфликта

    ВСУ взяли в заложники полтысячи мирных жителей Купянска-Узлового для создания живого щита

    В России фразой о Нюрнбергском процессе отреагировали на удар ВСУ по многоэтажке в Твери

    В Кремле отреагировали на новую версию мирного плана Трампа по Украине

    Россиянам назвали виновных в падении сосульки на машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok