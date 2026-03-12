Россиянку госпитализировали после падения наледи с крыши

В Пензе пенсионерку госпитализировали после схода наледи с крыши

На 68-летнюю жительницу Пензы рухнула ледяная глыба с крыши. На происшествие отреагировали в Следственном комитете, передает пресс-служба областного управления ведомства.

Случай произошел на улице Циолковского. Наледь соскользнула с крыши, когда пенсионерка выходила из магазина. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директора управляющей компании, обслуживающей здание, задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как выяснилось, областная прокуратура уже выносила представление руководителю данной УК в связи с некачественной уборкой кровли.

Ранее в другом российском городе, Уфе, лед с крыши упал на бабушку с внучкой. Девятилетней девочке диагностировали травмы средней тяжести. В феврале ледяная глыба, сорвавшись с крыши, рухнула на 77-летнюю саратовчанку. Пожилую женщину госпитализировали с телесными повреждениями.