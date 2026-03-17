16:42, 17 марта 2026

Российскому ЦБ упростят выход из процедуры по предотвращению банкротства банков

Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении инициированный депутатами законопроект, который упрощает прекращение участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или Центробанка (ЦБ) РФ в плане по предотвращению банкротства банка. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия документа, выход из процедуры для ЦБ и АСВ начнет осуществляться по факту присоединения санируемого банка к более устойчивой кредитной организации. При таком развитии событий меры в рамках соответствующего плана будут считаться осуществленными автоматически, говорится в публикации.

Также предусмотрено, что после присоединения отчетность АСВ в Центробанк о ходе выполнения плана может прекращаться, если комитет банковского надзора ЦБ принял решение о неприменении мер надзорного реагирования к банку-инвестору.

Отмечается, что указанные изменения направлены на экономию госсредств, поскольку расходы после присоединения будут возложены на банк-правопреемник, а также на ускорение юридического оформления завершения санации.

Ранее 17 марта «Интерфаксу» стало известно, что Минэкономразвития предлагает ограничить продолжительность деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве одним годом и установить условия-исключения для ее продления. По данным источника агентства, в связи с предложениями ведомства в рамках поправок в закон о несостоятельности речь идет о том, чтобы сместить фокус с банкротных процедур на оздоровление должников через санацию и реструктуризацию.

