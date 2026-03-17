15:19, 17 марта 2026

Госкомпании страны БРИКС снова решили закупать российскую нефть

Reuters: Нефтяные госкомпании Китая снова решили покупать российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

После четырехмесячного перерыва китайские нефтяные компании снова решили закупать российскую нефть. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Поступить так им пришлось, чтобы избежать дефицита поставок, которым угрожает продолжение конфликта на Ближнем Востоке. Речь, в частности, идет о таких госкомпаниях, как Sinopec и PetroChina, представители которых уже обратились к российским поставщикам с предложениями о заключении соглашений. Пока никаких сделок не совершено, но, по данным агентства, это произойдет в ближайшее время, так как нефть из РФ остается весьма дешевой по сравнению с той, которая поступает из Бразилии или Западной Африки.

В связи с этим Reuters процитировало данные Kpler, согласно которым в феврале морской импорт российской нефти в Китай достиг рекордного уровня в 1,92 миллиона баррелей в сутки, поскольку независимые покупатели раскупили партии по значительно сниженным ценам после падения спроса со стороны Индии, крупнейшего покупателя.

В конце минувшей недели появился прогноз, что запасы нефти, накопленные Китаем, позволят ему какое-то время не покупать сырье с Ближнего Востока. Эксперты полагают, что без такого импорта КНР способна прожить почти полгода.

