Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:42, 13 марта 2026Экономика

Возможность Китая обойтись без нефти с Ближнего Востока оценили

Лазько: Запасы Китая позволят ему не покупать нефть с Ближнего Востока полгода
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Текущие запасы нефти позволят Китаю в течение нескольких месяцев не покупать сырье с Ближнего Востока. Возможность КНР обойтись без импорта ресурса оценила управляющий партнер «S+консалтинг» Елена Лазько, ее цитирует ТАСС

Несмотря на то, что Китай покрывает три четверти своей потребности в ресурсе поставками из-за рубежа, он находится в более благоприятной ситуации в отличие от многих других импортеров в Азии. По мнению эксперта, уже накопленные запасы позволят Пекину пережить без поставок с Ближнего Востока на протяжении полугода.

«На начало 2026 года совокупный объем стратегических и коммерческих запасов Китая достиг примерно 1,4 миллиарда баррелей, что позволяет покрыть около шести месяцев чистого импорта», — пояснила Лазько.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
3 ноября 2025

Уже в ближайшее время Китай может увеличить свои запасы до двух миллиардов. Возможно, кризис подтолкнет Пекин к диверсификации источников нефти, и даже к использованию таких энергоносителей, как уголь.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) полагают, что главными проигравшими от масштабных перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за блокировки Ираном Ормузского пролива рискуют оказаться крупнейшие мировые потребители сырья — Китай и Индия. Свыше трети (37 процентов, или свыше 5,2 миллиона баррелей в сутки) всего регионального нефтеэкспорта до недавнего времени направлялось в КНР, 14 процентов (2,1 миллиона) — в Индию, еще по 12 процентов — в Южную Корею и Японию (по 1,7 миллиона).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Москвичам рассказали о погоде в пятницу

    Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

    Уехавший из России блогер-иноагент рассказал о тоске по стране

    Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

    Футболист «Зенита» Глушенков назвал желаемые европейские клубы для перехода

    Президенты стран НАТО оказались у границы с Белоруссией

    В ударе «Томагавком» по детям в Иране обвинили ИИ

    У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

    В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok