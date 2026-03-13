Возможность Китая обойтись без нефти с Ближнего Востока оценили

Лазько: Запасы Китая позволят ему не покупать нефть с Ближнего Востока полгода

Текущие запасы нефти позволят Китаю в течение нескольких месяцев не покупать сырье с Ближнего Востока. Возможность КНР обойтись без импорта ресурса оценила управляющий партнер «S+консалтинг» Елена Лазько, ее цитирует ТАСС

Несмотря на то, что Китай покрывает три четверти своей потребности в ресурсе поставками из-за рубежа, он находится в более благоприятной ситуации в отличие от многих других импортеров в Азии. По мнению эксперта, уже накопленные запасы позволят Пекину пережить без поставок с Ближнего Востока на протяжении полугода.

«На начало 2026 года совокупный объем стратегических и коммерческих запасов Китая достиг примерно 1,4 миллиарда баррелей, что позволяет покрыть около шести месяцев чистого импорта», — пояснила Лазько.

Уже в ближайшее время Китай может увеличить свои запасы до двух миллиардов. Возможно, кризис подтолкнет Пекин к диверсификации источников нефти, и даже к использованию таких энергоносителей, как уголь.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) полагают, что главными проигравшими от масштабных перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за блокировки Ираном Ормузского пролива рискуют оказаться крупнейшие мировые потребители сырья — Китай и Индия. Свыше трети (37 процентов, или свыше 5,2 миллиона баррелей в сутки) всего регионального нефтеэкспорта до недавнего времени направлялось в КНР, 14 процентов (2,1 миллиона) — в Индию, еще по 12 процентов — в Южную Корею и Японию (по 1,7 миллиона).