09:53, 17 марта 2026

Хайди Клум разочаровала фанатов образом на «Оскаре»

Екатерина Ештокина

Фото: Daniel Cole / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум разочаровала фанатов выбором наряда на «Оскар». Снимки и комментарии публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость предстала перед фотографами в полупрозрачном бледно-бежевом платье без бретелей, украшенном многочисленной фурнитурой в виде белых крестов. Помимо этого, она надела жемчужное колье с крестиком на шее.

Пользователи сети не оценили образ Клум, о чем написали в комментариях под материалом. «О, смотрите, на мне новые прозрачные шторы 2026 года», «Это называется отчаянием», «Кажется странным сочетание религиозности и прозрачного платья», «Выглядит очень старомодно и устарело», «Слишком много филлеров для лица, возможно, она пытается сбалансировать объем талии», «Ткань прозрачная, но видны косточки в лифе. Выглядит не очень», — высказались они.

В феврале Хайди Клум раскрыла секрет «голого платья» с премии на откровенном фото. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в облегающем платье с имитацией женского тела.

