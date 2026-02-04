Реклама

Хайди Клум раскрыла секрет «голого платья» с премии на откровенном фото

Хайди Клум показала процесс создания откровенного платья с «Грэмми» на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала процесс создания «голого платья», в котором она посетила 68-ю премию «Грэмми». Секреты она раскрыла в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в облегающем платье с имитацией женского тела. Автором откровенного наряда, который уже вызвал шквал обсуждений в сети, выступила австрийский дизайнер Марина Херманседер.

Манекенщица поделилась фото, на которых команда модельера изготавливала вирусное платье. На размещенных кадрах видно, что сначала авторы платья сделали гипсовый слепок голого тела Клум, после чего натянули на него кожаную ткань, а в конце покрыли наряд специальной краской, которая создавала эффект латекса.

В свою очередь, американская певица Чаппелл Роан удивила применением пирсинга сосков на «Грэмми».

