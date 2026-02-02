Популярная певица удивила применением пирсинга сосков на «Грэмми»

Популярная певица Чаппелл Роан появилась на «Грэмми» в откровенном платье Mugler

Американская певица Чаппелл Роан удивила экстравагантным образом на 68-й церемонии вручения премии «Грэмми». Снимки публикует Page Six.

Знаменитость появилась на ковровой дорожке в откровенном платье бренда Mugler. При этом внимание фотографов и модных редакторов привлекло необычное применение пирсинга сосков — на размещенных кадрах видно, что популярная исполнительница закрепила на серьгах платье.

Известно, что на прошедшей музыкальной премии Роан не получила наград.

