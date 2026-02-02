Образы 35-летнего актера и его 58-летней жены на показе Saint Laurent разгневали фанатов

Образы популярного британского актера Аарона Тейлора-Джонсона и его жены Сэм на показе Saint Laurent разгневали поклонников. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

35-летний артист выбрал для появления на парижской Неделе моды коричневый удлиненный жакет, надетый поверх белой рубашки и черных брюк. Звезда шоу Angus, Thongs and Perfect Snogging дополнил образ бордовым галстуком и черными туфлями. В свою очередь его 58-летняя избранница вышла в свет в темно-зеленое платье, подчеркивающее талию.

Читатели издания не оценили образы звезд, о чем написали в комментариях под фотографиями. «Она не может снять солнцезащитные очки... Возраст ее бабушки сразу покажет, насколько она пожилая», «Он меня пугает», «Это его школьная форма с тех пор, как они впервые встретились?», «Он выглядит нелепо», — высказались они.

Ранее в январе наряд актрисы Николь Кидман на Неделе моды в Париже в сети назвали уродливым. Знаменитость вышла в свет в черном платье, декорированном перьями.