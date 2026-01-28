Реклама

Наряд Николь Кидман на Неделе моды в Париже назвали уродливым в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Chanel

Наряд американской и австралийской актрисы Николь Кидман на показе Chanel во время Недели моды в Париже назвали уродливым в сети. Фото и комментарии публикует Daily Mail.

58-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, декорированном перьями, и черно-белых туфлях. При этом звезда надела солнцезащитные очки, завершив образ маленькой черной сумкой.

Фанаты раскритиковали внешний вид Кидман в комментариях под материалом. «Фу... эти костлявые локти... Николь», «Николь выглядит нелепо», «Какие ужасные туфли!», «Уродливое платье», «Что это за парик и солнцезащитные очки?» — возмутились они.

Ранее в январе бывшего мужа Николь Кидман уличили в романе с похожей на нее 26-летней девушкой. Австралийского певца Кита Урбана заподозрили в отношениях с 26-летней исполнительницей Карли Скотт Коллинз.

