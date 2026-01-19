Бывшего мужа Николь Кидман уличили в романе с похожей на нее 26-летней девушкой

Австралийского певца Кита Урбана уличили в романе с молодой девушкой, похожей на его экс-супругу, актрису Николь Кидман. Подробности публикует Page Six.

Музыкант якобы вступил в отношения с 26-летней исполнительницей Карли Скотт Коллинз, которая была одной из бэк-вокалисток в его туре. Поклонники обратили внимание на сходство Коллинз с Кидман, которая сама подала на развод с бывшим мужем 30 сентября, сославшись на непримиримые разногласия.

И хотя о расставании Кидман и Урбана стало известно осенью, анонимные источники отмечали, что пара живет раздельно с начала лета. По словам инсайдеров, решение о расставании на самом деле принял музыкант, а его супруга не хотела этого и «пыталась спасти брак», но в итоге все же подала на развод.

Пара заключила брак в 2006 году. У супругов есть две общие дочери — 17-летняя Сандэй Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет.