Израильские туристы подрались с активистами и оскорбили полицию в Бразилии

Израильские туристы подрались с пропалестинскими активистами и оскорбили полицию в курортном городе Итакаре на северо-востоке Бразилии. Об этом пишет издание Daily Mail (DM).

Инцидент произошел 14 марта во время демонстрации сторонников Палестины. Уточняется, что трое израильтян в возрасте от 21 до 22 лет столкнулись с группой активистов, завязалась драка. В результате иностранцы оскорбили прибывших на место полицейских и сопротивлялись аресту, но все равно отправились в участок. Их отпустили спустя три дня.

Известно, что Итакаре — популярное среди бывших израильских солдат направление для путешествий. Сообщается, что видео с протеста, прошедшего в субботу, 14 марта, стали вирусными в социальных сетях из-за бурной реакции туристов еврейского происхождения на происходящее. При этом в тот же день в городе провели еще одну акцию, которая, как известно, прошла спокойно.

Ранее на израильского путешественника напали с металлической дубинкой в Непале. Перед этим он шел по улице и записывал голосовое сообщение на иврите.