Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:44, 17 марта 2026

Израильские туристы подрались с активистами и оскорбили полицию в Бразилии

DM: Пропалестинские активисты подрались с туристами из Израиля в Бразилии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: StockphotoVideo / Shutterstock / Fotodom  

Израильские туристы подрались с пропалестинскими активистами и оскорбили полицию в курортном городе Итакаре на северо-востоке Бразилии. Об этом пишет издание Daily Mail (DM).

Инцидент произошел 14 марта во время демонстрации сторонников Палестины. Уточняется, что трое израильтян в возрасте от 21 до 22 лет столкнулись с группой активистов, завязалась драка. В результате иностранцы оскорбили прибывших на место полицейских и сопротивлялись аресту, но все равно отправились в участок. Их отпустили спустя три дня.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

Известно, что Итакаре — популярное среди бывших израильских солдат направление для путешествий. Сообщается, что видео с протеста, прошедшего в субботу, 14 марта, стали вирусными в социальных сетях из-за бурной реакции туристов еврейского происхождения на происходящее. При этом в тот же день в городе провели еще одну акцию, которая, как известно, прошла спокойно.

Ранее на израильского путешественника напали с металлической дубинкой в Непале. Перед этим он шел по улице и записывал голосовое сообщение на иврите.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Трамп призвал расследовать расходование Украиной переданных Байденом денег

    Королева Камилла рассказала подруге о промытых Меган Маркл мозгах принца Гарри

    Самыми популярными моделями Jetour в России начали управлять дистанционно

    Малоизвестный китайский бренд заявил о продолжении работы в России

    Названы защищающие от рака и инфаркта привычки

    Пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета

    Трамп пообещал «что-то» сделать с Кубой

    Вероятность выселения Распутиной из роскошного дома оценили

    Москвичка вооружилась молотком и напала на женщину по указанию мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok