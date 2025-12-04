На израильского путешественника напали с металлической дубинкой в Непале

Израильского туриста ударили по голове металлической дубинкой в Непале из-за национальности. Об этом пишет портал Ynet.

25-летний Альмог Армоза рассказал, что на него напали рядом с хостелом в Катманду в момент, когда он записывал голосовое сообщение на иврите. Группа местных мужчин приблизилась к нему со спины и ударила молодого человека металлической дубинкой по голове.

По словам Армозы, они надеялись, что одного попадания будет достаточно для того, чтобы израильтянин не выжил. После второго удара голова путешественника оказалась рассечена.

В итоге пострадавшему все же удалось пнуть одного из нападавших и убежать к хостелу. Преследовать иностранца дальше мужчины побоялись.

Армоза не верит в версию о том, что они хотели его обокрасть. «Они подошли для того, чтобы меня избить. Если бы я не сбежал, я бы не выжил», — сказал он. В больнице подтвердили его слова, добавив, что нанесенные травмы были едва ли совместимы с жизнью. При этом молодой человек заявил, что произошедшее не повлияло на его отношение к стране. «Непальцы, как правило, хорошие люди. Я думаю, это была группа экстремистов», — заключил он.

