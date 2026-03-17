Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

Любовь к острой пище связана с развитием одного опасного вида рака, предупредила врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Ольга Видякина. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИАМО.

Гастроэнтеролог объяснила, что в остром перце содержится вещество под названием капсаицин. По словам врача, в большом количестве оно увеличивает риск развития рака. «В странах, где специфика пищи подразумевает очень острые блюда в большом количестве, [капсаицин] приводит к росту заболеваемости раком желудка», — уточнила доктор.

Видякина добавила, что острая пища стимулирует выработку желудочного сока. Если есть умеренно острую еду, это поможет лучше усваивать тяжелые блюда. В то же время дополнительная выработка желудочного сока увеличивает риск обострений воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или энтероколит, заявила доктор.

