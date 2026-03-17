16:34, 17 марта 2026

Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

Врач Видякина: Капсаицин из перца в большом количестве увеличивает риск рака
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom

Любовь к острой пище связана с развитием одного опасного вида рака, предупредила врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Ольга Видякина. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИАМО.

Гастроэнтеролог объяснила, что в остром перце содержится вещество под названием капсаицин. По словам врача, в большом количестве оно увеличивает риск развития рака. «В странах, где специфика пищи подразумевает очень острые блюда в большом количестве, [капсаицин] приводит к росту заболеваемости раком желудка», — уточнила доктор.

Видякина добавила, что острая пища стимулирует выработку желудочного сока. Если есть умеренно острую еду, это поможет лучше усваивать тяжелые блюда. В то же время дополнительная выработка желудочного сока увеличивает риск обострений воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или энтероколит, заявила доктор.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько заявила, что некоторым людям нельзя соблюдать пост. Медик призвала отказаться от этой идеи при наличии панкреатита или язвенной болезни.

