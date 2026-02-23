Реклама

14:31, 23 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Некоторым россиянам запретили соблюдать пост

Врач Мазько: Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит соблюдать пост
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AntonSAN / Shutterstock / Fotodom

Людям, у которых есть некоторые заболевания, не стоит соблюдать пост, заявила гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько. О том, кому запрещено отказываться от пищи животного происхождения, она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, от поста рекомендуется отказаться людям с сердечно-сосудистыми патологиями. «Особую опасность для сердечников представляет полное исключение воды в течение дня. Это грозит обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Это, в свою очередь, может спровоцировать сбои сердечного ритма», — уточнила Мазько.

Не менее опасен пост для диабетиков, предупредила россиян доктор. Она объяснила, что людям с диабетом необходимы регулярные приемы пищи, содержащей не только углеводы, но и белок, чтобы избежать резкого падения уровня глюкозы.

Мазько подчеркнула, что также опасно соблюдать пост при панкреатите, язвенной болезни в стадии обострения, в период восстановления после операций, травм или тяжелого лечения, например, при прохождении химиотерапии или лучевой терапии. Наконец, противопоказанием является желчнокаменная болезнь, поскольку длительные перерывы между приемами пищи могут спровоцировать колику или холецистит, добавила специалистка.

Ранее диетолог Роб Хобсон предупредил, что регулярное употребление пива негативно влияет на работу кишечника. По словам специалиста, из-за этого алкогольного напитка происходит изменение баланса бактерий.

